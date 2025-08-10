Grottolella: raccolta farmaci per Gaza consegnata all’Associazione Avellino per il Mondo

Da Grottolella è avvenuta la consegna del pacco di farmaci per Gaza all’Associazione “Avellino per il mondo”, con la collaborazione della Farmacia Santa Rita, del Forum dei Giovani e dell’Azione Cattolica di Grottolella, la casa di cura Villa del Sorriso di Chianche, e grazie ai tanti cittadini che hanno contribuito alla raccolta per il popolo palestinese in questo momento drammatico.

“Grazie a tutti per aver partecipato con un gesto semplice ma grande nei contenuti e altamente significativo all’iniziativa promossa dall’amministrazione di Grottolella con apposita delibera di Giunta Comunale. – scrivono gli organizzatori – Un grazie alla dottoressa Elvira Napoletano per aver coinvolto il nostro Comune in questa bellissima e lodevole iniziativa. Il Comune ribadisce la volontà di veicolare e sostenere tutte le iniziative finalizzate alla realizzazione dei concetti di pace, di tutela dei diritti umani, di integrazione e inclusione, rammentando sempre come l’articolo 11 della Costituzione italiana espressamente dispone che l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”.