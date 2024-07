Grottolella piange la scomparsa di Marco Magliacane: il messaggio degli amici

“Caro Marco, oggi per noi è un giorno molto triste e difficile… Ma vogliamo ricordarti con quel meraviglioso sorriso che avevi. Vogliamo dirti grazie per l’amore che ci hai donato e per quello che ci hai insegnato… Sei stato un esempio di coraggio e di forza. Hai lottato perché la gioia di vivere che era in te era più forte di ogni male. Quella stessa gioia noi la porteremo nei nostri cuori, insieme al tuo ricordo. Resterai con noi, vivrai con noi sempre… Ciao amico. Ti vogliamo bene”. E’ con questo messaggio che i suoi amici di sempre hanno voluto ricordare Marco Magliacane, 48enne di Grottolella scomparso a causa di un brutto male. Marco, molto conosciuto e ben voluto dalla comunità, lascia papà Armando, mamma Anna, la sorella Nadia, il fratello Antonio, il cognato Giovanni, la cognata Assuntina e i nipoti Adriana, Federico, Martina, Armando e Simone. Ma il lutto colpisce davvero tutta la comunità di Grottolella. Le esequie avranno luogo lunedì 29 luglio alle ore 15:30 muovendo da via Variante e proseguiranno per la Chiesa Madre di Grottolella, dove alle ore 16 sarà celebrato il rito funebre.