Attualità Sport Grottolella: parte il torneo di beach volley organizzato dai giovani del Forum 17 Luglio 2021

Il 26 luglio a Grottolella andrà in scena la decima edizione del torneo di Beach Volley organizzato dai giovani del Forum.

Un’ edizione speciale e molto attesa nel piccolo paese Irpino. Le regole per poter partecipare sono quelle imposte dalla normativa nazionale e regionale, al fine di evitare casi di contagi da Covid-19.

Ciascun partecipante dovrà esibire la certificazione attestante almeno della prima somministrazione di vaccino o la Green pass per chi ha già completato il ciclo vaccinale. Le stesse regole varranno per coloro i quali assisteranno l’evento come spettatori.

Sarà rispettato il distanziamento sociale, misurata la temperatura e distriuite le mascherine, nel pieno rispetto delle regole finalizzate al contrasto della diffusione del Covid-19.

“Abbiamo fortemente voluto organizzare il torneo perché ci sembra il modo migliore per ripartire tutti insieme, all’insegna dello sport e del divertimento. Dopo questi lunghissimi mesi di chiusura occorre ritrovarsi in maniera sana e salutare all’interno di un contesto di armonia sociale. Lo sport è lo strumento più genuino per riprendere in mano la nostra quotidiana vita e i nostri veri e sinceri rapporti umani” – dichiarano i componenti del Direttivo del Forum giovani di Grottolella.