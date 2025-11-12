A Grottolella la terza edizione della Festa del Ringraziamento

Il Comune di Grottolella invita la cittadinanza a partecipare alla terza edizione della Festa del Ringraziamento, in programma domenica 16 novembre 2025, promossa in collaborazione con la Parrocchia di S. Egidio Abate.

Un momento di condivisione, fede e gratitudine verso il mondo agricolo e la comunità locale. La giornata si aprirà alle ore 9:00 con il raduno dei mezzi agricoli in piazzetta Don Annibale Morante, seguito dalla celebrazione eucaristica e dalla benedizione dei mezzi da parte di Don Marcelo Tahuil.

A partire dalle 12:30, in piazza A. Maglio, si terrà un pranzo contadino conviviale, offerto dall’Amministrazione Comunale, con degustazioni di piatti tipici, prodotti locali, buon vino e caldarroste, preparati dagli agriturismi del territorio.

Un appuntamento per ritrovarsi insieme e celebrare le radici, la terra e la comunità.