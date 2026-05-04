Grottolella, incidente sul lavoro: cinquantenne in codice rosso al Moscati

GROTTOLELLA- Una cinquantenne avellinese, dipendente di IrpiniAmbiente, e’ ricoverata con una gravissima ferita ad un braccio in seguito ad un incidente sul lavoro, a quanto pare sarebbe stata investita. L’incidente e’ avvenuto nella mattinata di oggi e sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Avellino per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. La cinquantenne è stata trasferita al Moscati con una grave ferita agli arti superiori