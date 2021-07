Attualità Grottolella: campagna di sensibilizzazione: “Io non ti abbandono” 10 Luglio 2021

Campagna di sensibilizzazione ” Io Non ti abbandono” – e questa l’iniziativa promossa dalla amministrazione comunale di Grottolella che in questi ultimi due anni si è distinta per eventi ed iniziative che hanno riguardato principalmente la tutela e il benessere degli animali d’affezione e il contrasto del fenomeno del randagismo sul territorio comunale grazie all’impegno costante del vice Sindaco Marco Grossi da sempre impegnato su questo versante.

“Come amministrazione comunale sensibile alle tematiche che riguardano il mondo degli animali, ribadiamo la necessità di contrastare ogni tipo di maltrattamento degli animali di affezione e nei compiti istituzionali che la normativa prevede, continuiamo sensa sosta nella battaglia finalizzata al contrasto del fenomeno dell’abbandono degli animali sul territorio comunale”.

“Il rispetto, la tutela e il pieno benessere degli animali d’affezione, rimane un obiettivo di questa amministrazione comunale, così come tutte le attività connesse a tutela della salute pubblica e dell’ambiente e per migliorare in modo efficace il benessere degli animali d’affezione e il loro rapporto con l’uomo, garantendo una corretta convivenza”.

“Come amministrazione, ringraziamo tutti i volontari e gli operatori del canile Amici a quattro zampe per la collaborazione efficace e risolutiva, perché solo con il concorso di tutti si possono garantire risultati dignitosi e allo stesso tempo concreti”- dichiarano in una nota gli Amministratori del Comune di Grottolella.