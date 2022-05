Grottaminarda, si dà fuoco in auto: muore 70enne. E’ successo questa mattina, in via Tratturo. Sul posto i vigili del fuoco per spengere le fiamme. Sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione ed il 118 che ha trasportato la salma all’ospedale Moscati di Avellino. L’autorità giudiziaria ne ha diposto la restituzione ai familiari dell’uomo.