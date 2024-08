Grottaminarda, sarà l’esame medico legale a chiarire la morte della cinquantenne

GROTTAMINARDA- Nessun segno evidente di violenze sul corpo ma alcune circostanze che sia l’esame esterno da parte del medico legale che il sopralluogo dei Carabinieri hanno ritenuto evidentemente degne di approfondimento. Cosi la Procura di Benevento, le indagini sono coordinate dal sostituto procuratorr Stefania Bianco, ha disposto che sulla salma della cinquantenne rinvenuta priva di vita all’interno della sua abitazione ci sarà l’esame medico legale. Già nelle prossime ore ci potrà essere il conferimento. L’abitazione dove la donna è stata rinvenuta priva di vita e’ stata posta sotto sequestro. Non si conoscono i particolari per cui i Carabinieri e la Procura hanno deciso di approfondire, a quanto pare uno dovrebbe (il condizionale e’ d’obbligo) essere legato allo stato dei luoghi dell’abitazione. Ma saranno gli accertamenti a fugare, come avviene sempre in questi casi i legittimi dubbi degli inquirenti, considerata anche l’età della vittima. Come e’ noto e’ stata la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, intorno alle ore 11’30 di questa mattina a a fare accesso all’abitazione della donna, in via Bisciglieto a Grottaminarda, per un soccorso ad una donna di circa 50 anni che viveva sola nella sua abitazione sita al secondo piano dello stabile dove risiedeva, la quale non rispondeva più ad amici e vicini. Il personale dei Vigili del Fuoco una volta entrato in casa ha rinvenuto il corpo della donna privo di vita. Sul posto varie pattuglie dei Carabinieri per gli accertamenti del caso e per i primi rilievi . Ora si attende che proprio questi accertamenti possano fugare ogni dubbio.