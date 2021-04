Provincia Grottaminarda, SAI CISAL rileva criticità negli alloggi popolari 28 Aprile 2021

La nota di SAI CISAL della provincia di Avellino:

“In data 26 aprile c.a., su invito del consigliere Comunale Michelangelo Bruno, si sono recati in Grottaminarda, presso il complesso abitativo popolare Acer di via Campania, il segretario provinciale di Sai Cisal Fausto Sacco, il suo vice Armando Ruggiero ed il responsabile di zona Gennaro Blasi, per verificare lo stato di manutenzione di dette palazzine; esse versano in uno stato di fatto certamente non ideale per viverci.

In molti appartamenti e parti condominiali comuni, si verificano continue infiltrazioni, tanto da dar vita a muffe sicuramente poco salutari.

Le problematiche però non si limitano a queste esposte, pertanto chiediamo ai preposti responsabili di predisporre un sopralluogo, magari in nostra presenza per individuare le opportune soluzioni ai tanti problemi”.