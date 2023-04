Grottaminarda, rinviata la Mostra San Tommaso per dar voce alla protesta

L’Amministrazione comunale di Grottaminarda, Assessorato al Commercio, informa i cittadini e gli esercenti che hanno fatto domanda di partecipazione, che la 1ª Mostra dei Prodotti Agroalimentari “San Tommaso” in programma nelle strade della cittadina ufitana per la giornata di domenica 30 aprile 2023, viene rinviata.

Dall’Assemblea pubblica di ieri indetta dai segretari generali di CGIL CISL e UIL, insieme ai Sindaci e a Confindustria, in difesa del progetto di realizzazione della “Piattaforma logistica” in Valle Ufita, è emersa la volontà di organizzare una marcia di pacifica protesa e le date individuate sono il 30 aprile e/o il 1° maggio.

Al fine quindi di non accavallare iniziative l’Amministrazione dà, ovviamente, precedenza alla questione “Piattaforma logistica”, ma esprime forte volontà di recuperare l’evento e quindi di concordare con gli espositori una nuova data.

«Rinviamo la manifestazione per la probabile concomitanza con la marcia per la Piattaforma logistica, ma anche in segno di protesta – afferma l’Assessora delegata al Commercio, Doralda Petrillo – L’obiettivo della Prima Mostra dei Prodotti Agroalimentari “San Tommaso” è quello di valorizzare i prodotti della nostra terra e le aziende che con tanti sacrifici, nonostante le tante difficoltà dovute alla carenza di infrastrutture, portano avanti produzioni nel rispetto delle tradizioni con un occhio all’innovazione; dunque di creare crescita e sviluppo, ma questo sviluppo, questa crescita, non ci saranno mai davvero sul nostro territorio se ci sarà scippata un’infrastruttura fondamentale, un polo logistico complementare alla Stazione Hirpinia per lo scalo merci e snodo intermodale ferro/gomma».