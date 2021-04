Attualità In Evidenza Grottaminarda: proroga chiusura scuole, cimitero, mercati e luoghi di passeggio 18 Aprile 2021

Con l’Ordinanza n. 13 di oggi, il sindaco di Grottaminarda, Angelo Cobino, proroga la sospensione delle attività didattiche in presenza e relativo prosieguo della didattica a distanza da parte della Scuola, oltre che la chiusura dei luoghi a rischio di assembramenti imprevedibili quali cimitero, mercato generale del lunedì, mercatini alimentari infrasettimanali, dei luoghi aperti al pubblico e delle aree di passeggio, nonché la sorveglianza in aree pubbliche con il rispetto delle norme relative al distanziamento sociale e delle misure di massima sicurezza sanitaria presso le attività commerciali (supermercati, bar, locali per asporto ecc.), così come già disposto nella precedente Ordinanza n. 12 del 15 aprile.

Il provvedimento avrà durata fino al 24 aprile. Come per la precedente, l’Ordinanza può prevedere deroghe finalizzate a salvaguardare, nel rispetto dell’autonomia delle Istituzioni Scolastiche, specifiche esigenze didattico-educative come le prove “Invalsi”.