Provincia Grottaminarda, per tutta la settimana isola pedonale a corso Vittorio Veneto 5 Luglio 2021

A Grottaminarda anche questa sera e per l’intera settimana, vige l’isola pedonale su Corso Vittorio Veneto.

Con l’Ordinanza n. 17 del IV Settore di Polizia Municipale, richiamando la precedente Ordinanza n. 10, viene disposto che dal lunedì al giovedì dalle 20,00 alle 24,00, il venerdì ed il sabato dalle 20,00 alle 01,00, e la domenica dalle 16,00 alle 24,00, è fatto divieto ad ogni mezzo di circolare e di sostare dall’incrocio di via Valle/Nostradonna con via Flammia/via Angelo Antonio Minichiello, nonchè su piazza XVI Marzo fino alla fine di Corso Vittorio Veneto. Il divieto vale anche per biciclette, monopattini e ciclomotori per garantire massima sicurezza ai pedoni.

Il provvedimento resterà in vigore fino al 29 agosto 2021 salvo ulteriori modifiche in base a nuovi dettami normativi.

La Civica Amministrazione ha ritenuto di disporre l’ampliamento dell’isola pedonale per rendere la cittadina sempre più accogliente, invogliare il passeggio, la socialità, per consentire una maggior fruizione della ricca offerta di locali serali, di ristorazione e di ritrovo anche nell’arco della settimana visto il periodo estivo e di vacanze, lasciando però, sempre il transito aperto fino alle 20,00 per non limitare in alcun modo le altre attività commerciali presenti sul Corso.

Restano valide le raccomandazioni al senso di responsabilità e alla prudenza riguardo al rischio contagio. La socialità è possibile anche nel rispetto delle norme. Gli spazi sul Corso Vittorio Veneto, nelle piazze Vittoria e XVI Marzo e nei Giardini De Curtis sono ampi, dunque è possibile mantenere il necessario distanziamento evitando assembramenti.

A servizio e supporto delle attività sanitarie del Punto vaccinale, invece, i Giardini Frank Zappa, al fine di garantire maggiori spazi di attesa, specie nel corso degli “Open Day vaccinali”, insieme al piazzale e alla struttura dell’ex palestra comunale, dotata, tra l’altro, anche di aria condizionata per offrire ai cittadini ed agli operatori, condizioni sempre più confortevoli.