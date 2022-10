Grottaminarda, nuova multa ad ambulante del mercato settimanale

GROTTAMINARDA – Una nuova multa è stata comminata questa mattina dalla Polizia Municipale al titolare di un esercizio ambulante in via Dante Alighieri. L’esercente, così come altri due già multati nei precedenti lunedì, dopo il Mercato della scorsa settimana, ha lasciato sporco lo spazio a lui assegnato. Anche in questo caso soprattutto grucce di plastica ma anche cartoni, buste e cartacce.

Dunque ancora controlli e sanzioni al fine di far rispettare il Regolamento di Polizia Locale riguardo il Mercato settimanale, per un paese più pulito. Verifiche da parte dei Vigili agli ordini del Comandante Alfonso Di Muro, anche al termine del Mercato odierno.