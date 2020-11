Provincia Grottaminarda: mercato sì ma solo di generi alimentari ed ingresso cimitero contingentato 15 Novembre 2020

Grottaminarda: mercato sì ma solo di generi alimentari ed ingresso cimitero contingentato. Il sindaco Angelo Cobino ha firmato l’ordinanza numero 21.

Il mercato, dunque, è consentito per la sola vendita dei generi alimentari il lunedì lungo via Minichiello e via Condotto dalle 8 alle 12.30 ed il lunedì, mercoledì e venerdì in via Papa Giovanni XXIII (area già destinata a mercatino di prodotti ortofrutticoli e tipici locali).

Mentre per il cimitero visite consentite nei giorni di martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 12 in maniera contingentata: i cittadini possono accedere muniti di mascherina di protezione personale e con igienizzante delle mani a propria cura; l’entrata è consentita per un numero massimo di 30 persone per volta avendo cura di mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri; l’ingresso è consentito da via dei Cipressi mentre l’uscita è individuata al Cancello di via Francesco Flammia (già via Carpignano).