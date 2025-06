Grottaminarda in lutto: domani i funerali della signora Rita Casanova

GROTTAMINARDA – Si svolgeranno domani, sabato 28 giugno, alle ore 17:00 nella chiesa di Santa Maria Maggiore, i funerali della signora Rita Casanova, venuta a mancare in seguito a un tragico incidente stradale.

La donna è deceduta martedì 24 giugno a seguito di un violento impatto avvenuto lungo la SS90 Var., al km 4, in direzione Ariano Irpino, nella zona della variante Grotta–Ariano, nel territorio di Grottaminarda.

La notizia ha profondamente colpito l’intera comunità, dove Rita era molto conosciuta e stimata. La sua improvvisa scomparsa ha lasciato un grande vuoto tra familiari, amici e conoscenti.

Domani pomeriggio, in tanti si riuniranno per darle l’ultimo saluto e stringersi attorno alla famiglia in questo momento di immenso dolore.