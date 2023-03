Grottaminarda, irregolarità in un cantiere: denunciato titolare dell’impresa. Inoltre, è scattata una sanzione di 2.500 euro. In particolare, sono emerse irregolarità connesse al ponteggio installato, dopo l’accertamento eseguito dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Avellino congiuntamente con i colleghi della locale Stazione. Dunque, ancora violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in Irpinia.

Per questo motivo, prosegue l’azione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, quotidianamente impegnati in controlli tesi a garantire sicurezza e rispetto della legalità anche sui luoghi di lavoro, ancora troppo spesso scenari di incidenti che il più delle volte risultano conseguenza dell’inosservanza di normative e procedure di sicurezza.