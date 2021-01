Grottaminarda in apprensione per Domenico: è scomparso in Val Camonica

La nota del Comune di Grottaminarda:

“La Comunità di Grottaminarda sta vivendo con grande apprensione e vicinanza alla famiglia, la vicenda del giovane Domenico Carrara, scomparso in Val Camonica. Uscito per fare una passeggiata di lui non si hanno più notizie da domenica.

L’Amministrazione Comunale di Grottaminarda si sta tenendo in stretto contatto con il Sindaco di Bienno, Massimo Maugeri, per gli aggiornamenti sulle ricerche e si unisce al coro di appelli rivolti a chiunque abbia avvistato il giovane affinchè contribuisca alle ricerche rivolgendosi ai carabinieri di Esine.

Domenico si trova in Lombardia per lavoro quale collaboratore scolastico in un istituto di Berzo Inferiore. 33 anni, laurea in Lettere e Filosofia alla Federico Secondo di Napoli sta preparando una tesi su Umberto Eco per la specialistica in Filologia all’Università di Fisciano, nell’attesa tre anni fa ha fatto domanda come personale Ata ed ha iniziato a lavorare. È una mente eccelsa di Grottaminarda. Scrittore di narrativa e di poesia ha al suo attivo diverse pubblicazioni; come collaboratore di testate giornalistiche web, di recente ha realizzato interessati contributi sulla crisi economica e sociale causata dal lock down, intervistando persone e personaggi irpini.

Una task force di specialisti di oltre 50 persone è al lavoro anche oggi per le ricerche sui monti di Bienno, lungo il torrente Grigna e nei pressi del centro abitato, si pensa che Domenico possa essersi smarrito o ferito durante un’escursione spingendosi magari ad alta quota e non sia più riuscito a tornare presso la sua abitazione di Berzo Inferiore, ma non si esclude ogni altra ipotesi. Il forte desiderio di tutti è che possa essere ritrovato al più presto”.