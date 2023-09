Grottaminarda, il Sindaco rivolge parole di encomio alla Polizia Municipale

Il Sindaco rivolge parole di encomio alla Polizia Municipale per aver “salvato il festone”.

Hanno sventato un furto in un luogo particolarmente “sensibile” nei giorni del Festone. Ma quella della Polizia Municipale è una presenza assidua, costante ed insostituibile sempre, nel corso di iniziative pubbliche così come nelle tante attività dell’Ente.

«Forse non li ringraziamo a sufficienza dando per scontato la loro presenza – afferma il Sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera, – ma dopo l’euforia di questa magnifica edizione del Festone, voglio cogliere l’occasione di questa fase di calma per ringraziare il Corpo di Polizia Municipale nella sua interezza, a cominciare dal Comandante Alfonso Di Muro.

La loro attività silenziosa e puntuale è fondamentale per la nostra comunità. Riescono ad essere presenti, con grossi sacrifici, su tutto nonostante l’esiguità delle unità rimaste. E questa loro presenza costante sul territorio è stata determinante per sventare un furto che avrebbe potuto compromettere il nostro amato Festone.

I ladri avevano, infatti, preso si mira il luogo dove era custodita una parte dei fondi raccolti per pagare le spese. Quindi possiamo dire che la Polizia Municipale ha salvato la manifestazione. A loro va dunque – conclude il primo cittadino – tutta la nostra riconoscenza per questo episodio e per le tante attività che portano avanti quotidianamente».