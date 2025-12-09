Grottaminarda, guasto all’impianto termoidraulico: scuola chiusa

Chiusura immediata per il plesso scolastico dell’I.C. “San Tommaso d’Aquino” situato in via Alcide De Gasperi a Grottaminarda. L’ordinanza è stata firmata questa mattina dal Sindaco, dopo una segnalazione dell’istituzione scolastica che, alla riapertura dell’edificio, ha rilevato la presenza di infiltrazioni e perdite d’acqua.

I tecnici comunali, intervenuti per un sopralluogo, hanno accertato un guasto all’impianto termoidraulico. Una situazione ritenuta potenzialmente pericolosa per studenti, docenti e personale, rendendo necessaria un’immediata interruzione delle attività didattiche. La chiusura del plesso per la giornata del 9 dicembre 2025 è stata ritenuta indispensabile per consentire alla ditta incaricata di effettuare i necessari lavori di ripristino dell’impianto.

Il Comune fa sapere che i lavori partiranno nelle prossime ore, con l’obiettivo di ripristinare quanto prima le condizioni di sicurezza e consentire la regolare ripresa delle attività scolastiche.