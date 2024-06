Sarebbe di circa 40mila euro il bottino portato via dalla banda di ladri che nella notte si è introdotta nella struttura per ricevimenti Villa Regina a Grottaminarda.

Il furto si è verificato nella notte. I ladri hanno forzato un infisso e si sono introdotti nella struttura puntando direttamente alla cassaforte, l’avrebbero scradinata riuscendo a portare via il contenuto in tempi rapidissimi come oramai queste bande specializzate sono solite fare.

Un raid breve e preciso e poi la fuga. Nessuno si è accorto di niente. Neanche il sistema di allarme avrebbe suonato, probabilmente lo hanno disattivato o forse non era attivo.

Solo questa mattina la scoperta da parte del proprietario al suo arrivo negli uffici della struttura ricettiva. L’imprenditore ha chiaramente avvertito subito i carabinieri che dopo i necessari rilievi hanno avviato le indagini.