Grottaminarda, espropri rete fognaria, dopo anni di attesa arrivano le indennità

Proficuo incontro presso la sede della Regione Campania finalizzato al pagamento delle indennità relative agli espropri per la realizzazione dei “Lavori di Risanamento Ambientale dei Corpi Idrici Superficiali delle Aree Interne – Lotto funzionale provincia di Avellino – Comune di Grottaminarda”.

Attraverso un comunicato stampa il Vicesindaco del comune ufitano, Michelangelo Bruno, delegato agli Impianti a Rete, rassicura i cittadini sulla chiusura della procedura entro dicembre 2023:

«Su questa questione delle indennità abbiamo ricevuto molte sollecitazioni dai proprietari e dico, giustamente, visto il lasso di tempo trascorso dalle immissioni in possesso. Oggi mi sento di tranquillizzare questi cittadini alla luce dell’incontro svoltosi in Regione e alla comunicazione da parte dell’impresa esecutrice.

I fondi sono stati sbloccati dalla Regione e nei prossimi mesi si procederà alle liquidazioni per gli espropri. Il Comune di Grottaminarda in questo contesto fa solo da tramite ma, per agevolare il più possibile i cittadini, istituirà uno sportello; ci stiamo già organizzando – conclude il Vicesindaco – per allestire un ufficio presso il Municipio, in modo tale che i proprietari possano avere un punto di riferimento diretto».

A seguito dell’incontro in Regione sono state definite le attività necessarie per procede con celerità ai pagamenti: l’impresa Ritonnaro Costruzioni s.r.l., capogruppo dell’ATI aggiudicataria dei lavori, è stata incaricata di espletare tutte le attività, necessarie a completare le procedure tecniche, nel più breve tempo possibile quali rilievi, aggiornamento planimetrie catastali, per permettere il trasferimento delle indennità dalla Regione Campania al Comune di Grottaminarda che a sua volta procederà al pagamento delle indennità spettanti ed alla trascrizione degli atti di cessione