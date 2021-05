Avellino Grottaminarda, disagi in Piazzale Italia: la nota di Sai Cisal 25 Maggio 2021

La nota di Sai Cisal: “Nella giornata di venerdì 21 maggio, chiamati da cittadini di Piazzale Italia, il responsabile della Sai Cisal di Grottaminarda Gennaro Blasi e i consiglieri comunali Michelangelo Bruno e Doralda Petrillo si sono recati sul posto per il sopralluogo. Il dirigente sindacale e i consiglieri arrivati sul posto hanno trovato una situazione disastrosa dalla pubblica illuminazione completamente inesistente all’erbaccia che né fa da padrone, alle grondaie sporche alla probabile mancanza totale manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati. Pertanto si chiede ognuno per la propria parte, quindi Acer, Comune di Grottaminarda di intervenire urgentemente per mettere in sicurezza la zona e poter finalmente far vivere questi cittadini in una casa dignitosa”.