Grottaminarda, cordoglio per la tragica morte della signora Rita in un incidente stradale

Profondo dolore a Grottaminarda per il tragico incidente di questo pomeriggio, avvenuto sulla Variante alla SS 90. Le strade, purtroppo, continuano a mietere vittime innocenti.

Il Sindaco, l’Amministrazione ed il Consiglio Comunale, facendosi portavoce di questo sentimento di dolore e sconcerto da parte della comunità, esprimono vicinanza alle famiglie coinvolte ed in segno di rispetto rinviano a data da destinarsi la seduta di Consiglio comunale prevista per domani.

Sentimenti di cordoglio alla famiglia Casanova – Di Pietro. La Signora Rita una persona splendida, perbene, gentile, rimasta vedova in giovane età ha cresciuto da sola, e al meglio, due figli altrettanto perbene e gentili; lascerà un ricordo indelebile nelle persone che l’hanno conosciuta.