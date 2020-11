Provincia Grottaminarda, cordoglio per la scomparsa del professore Guido Cardinale Ciccotti 5 Novembre 2020

Il Sindaco, l’Amministrazione e i Consiglieri comunali tutti, i dirigenti e i dipendenti del Comune di Grottaminarda si uniscono al dolore della famiglia per la scomparsa del Professor Guido Cardinale Ciccotti, Consigliere, Amministratore e Vice Sindaco del Comune dalla metà degli anni Settanta per un trentennio, con impegno, correttezza, competenza e determinazione.

Alla sua famiglia si esprime vicinanza, solidarietà e tutta la gratitudine per l’attenzione e l’appassionato impegno, sia professionale che civile, a sostegno della scuola e della comunità. La sua scomparsa priva i familiari e la comunità tutta di un uomo che ha avuto sempre a cuore il bene dei concittadini e che ha sempre creduto nell’alto valore della cultura, del rispetto per la democrazia e della crescita morale, civile e culturale della società. È una grave perdita per quanti gli hanno voluto bene, per i colleghi, per i familiari, per i compagni di viaggio della politica, per tutti noi.

Grazie Guido per tutto quello che ci hai dato.