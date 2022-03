Grottaminarda, clochard francese dorme in strada: scatta la solidarietà per l’uomo che gira l’Italia a piedi con un carrello

Si chiama Fabian ed è un clochard francese che gira per l’Italia a piedi con un carrello della spesa: in questi giorni è arrivato in Irpinia ed ha dormito in strada a Grottaminarda. Qualche giorno fa ha trascorso la notte dormendo sotto misere coperte ai bordi di una strada a contrada Toppolo nei pressi della stazione dei vigili del fuoco. Un residente della zona lo ha notato alle prime luci dell’alba ed ha allertato il 118 e i Carabinieri.

Si pensava fosse un rifugiato proveniente dall’Ucraina invece non era così. Siamo intervenuti anche noi, ci ha raccontato la sua storia, gli abbiamo portato del cibo e gli abbiamo regalato un paio di scarpe, visto che le sue erano ormai consumate per i tanti chilometri percorsi. Fabian abitava nei pressi di Nantes, era un produttore di formaggio, poi ha avuto dissapori con i suoi familiari ed ha deciso di andare via e cambiare il suo modo di vivere.

Ora gira per l’Italia a piedi, per scelta, portando con sè un carrello per la spesa, quello che si usa nei supermercati, dove mette tutto il necessario per i suoi lunghi viaggi: cibo, coperte e vestiti. Ama la nostra nazione, conosce tutte le città e i monumenti e ci ha confidato che gli italiani sono meravigliosi ed hanno un cuore grande.

Lo abbiamo invitato in albergo ma lui ha preferito proseguire a piedi verso Lioni: “Vi ringrazio per l’aiuto ma io voglio vivere così, girando nella vostra meravigliosa penisola e se un giorno dovessi stancarmi tornerò a casa mia”.

Davvero una bella persona, un animo dolce quello di Fabian e nel caso doveste incontrarlo in giro per l’Italia regalategli un sorriso, magari un paio di scarpe nuove e qualcosa da mangiare.

Servizio di Enzo Costanza #CiVuoleCostanza

Ecco il video: