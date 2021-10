Attualità Provincia Grottaminarda, avviso pubblico per l’attribuzione di sostegni alle famiglie che versano in stato di bisogno 29 Ottobre 2021

Bando per l’erogazione di contributi finalizzati alla riduzione dei costi sostenuti dalle famiglie, in particolare la Tassa Rifiuti, nell’ambito delle misure urgenti derivanti dall’emergenza epidemiologica Covid-19, Decreto Sostegni-bis.

Il Comune di Grottaminarda intende acquisire richieste per l’attribuzione di sostegni alle famiglie che versano in stato di bisogno per la concessione di benefici che riguardano: misure di agevolazione TARI, misure di solidarietà alimentare, misure per il pagamento dei canoni di locazione, misure per il pagamento delle utenze domestiche. Ogni cittadino potrà presentare al massimo due istanze di contributo di cui una deve essere obbligatoriamente riferita al sostegno alle famiglie indigenti per il pagamento della Tassa Rifiuti (TARI 2021).

Con Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24 giugno 2021 approvato il riparto in favore dei Comuni. Al Comune di Grottaminarda sono stati assegnati 132.607,89 euro che, attraverso un deliberato di Giunta si è stabilito di suddividere in egual misura per ciascuna delle quattro tipologie di beneficio.

Saranno prioritariamente ammessi al beneficio, fino a concorrenza delle risorse disponibili, i richiedenti che, unitamente ai componenti del proprio nucleo familiare, non siano già assegnatari di altre misure di sostegno pubblico, (RDC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale) e che abbiamo un reddito ai fini ISEE in corso di validità per l’anno corrente di valore non superiore ad euro 9.360,00.

Gli interessati possono far pervenire la propria richiesta entro le ore 12:00 del giorno 8 novembre 2021 utilizzando esclusivamente il modello allegato all’Avviso, scaricabile dal sito istituzionale del Comune oppure da ritirare di persona presso l’Ufficio dell’Assistenza Sociale del Comune. La domanda può essere presentata a mezzo raccomandata, a mezzo fax al n. 0825-446848, via PEC all’indirizzo protocollo.grottaminarda@asmepec.it o consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Grottaminarda.