Grottaminarda, avviso di selezione per funzionario Amministrativo/contabile

Il Comune di Grottaminarda ha emanato un Avviso Pubblico di Mobilità Volontaria fra Enti pubblici per la copertura di un posto per il profilo professionale di Funzionario – Specialista Amministrativo/contabile (Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione) presso il Settore Affari generali e Personale.

Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro i quali, alla data di scadenza dell’avviso, 15 dicembre 2024, sono in servizio con contratto a tempo pieno ed indeterminato presso Pubbliche Amministrazioni, sono in possesso del diploma di Laurea; sono inquadrati nell’area contrattuale dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione di cui al CCNL Funzioni Locali (ex cat. D) e rivestono il profilo professionale di “Funzionario-Specialista Amministrativo/contabile” o altro profilo professionale corrispondente.

Per gli altri requisiti richiesti ed ogni dettaglio relativo alle modalità di presentazione della domanda, è possibile consultare l’Avviso di selezione sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo https://comune.grottaminarda.av.it/it/news/avviso-di-selezione-per-funzionario-amministrativo-contabile

«Come previsto nell’avviso – spiega la Consigliera delegata al Personale, Franca Iacoviello – è stata avviata la procedura di mobilità volontaria diretta a reclutare una unità di personale inquadrata nel profilo professionale di Funzionario – Specialista Amministrativo/contabile. Nell’ambito della programmazione del fabbisogno del personale era stata prevista l’assunzione di un Funzionario. Pertanto, espletati tutti gli adempimenti, andiamo a sopperire alle esigenze dell’organico di personale. È una figura di rilievo, corrispondente alla ex categoria “D”. Ricordo che il termine per la presentazione della domanda, secondo le modalità dettagliatamente previste, scade il 15 dicembre 2024».