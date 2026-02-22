Grottaminarda e i 60 anni di automobilismo storico: consegnate le Targhe Oro ASI e premiati i disegni degli studenti

Grande partecipazione nella Sala consiliare “Sandro Pertini” di Grottaminarda per la cerimonia di consegna delle “Targhe Oro ASI” e per la premiazione del concorso scolastico “C’era una volta l’automobile…”, che ha coinvolto gli alunni dell’Istituto Omnicomprensivo San Tommaso d’Aquino. L’iniziativa, organizzata dal CVSI – Club Veicoli Storici Irpino con il patrocinio del Comune, rientra nelle celebrazioni per i 60 anni dell’Automotoclub Storico Italiano. L’evento ha riunito appassionati di auto d’epoca, famiglie e studenti, confermando l’interesse crescente verso il patrimonio motoristico storico e il valore culturale che esso rappresenta.
Ad aprire la cerimonia è stato il sindaco Marcantonio Spera, che ha sottolineato come ogni auto d’epoca custodisca un mondo fatto di identità, memoria e storie personali. L’entusiasmo mostrato dai più giovani, ha aggiunto, rappresenta un segnale positivo per la tutela di questo patrimonio.
L’assessore allo Sport e ai Rapporti con le Associazioni, Michele Spinapolice, ha evidenziato il ruolo dell’auto storica come ponte tra passato e futuro. Ringraziando il CVSI e l’Istituto scolastico per la collaborazione, ha rimarcato l’importanza dei progetti nelle scuole per sensibilizzare sul valore storico, sociale ed economico dei veicoli d’epoca.
A portare i saluti della dirigente scolastica Maria Antonietta Rizzo è stato il docente Tony Galante, che ha elogiato gli studenti per l’impegno e la qualità dei disegni realizzati, frutto anche di un lavoro di ricerca sul campo: alcuni ragazzi, infatti, si sono recati nei garage alla scoperta di vecchie automobili.
Grande entusiasmo anche per la premiazione del concorso di disegno “C’era una volta l’automobile…”, parte del progetto “A scuola con il CVSI”. Dieci gli studenti finalisti: Martina Levantino, Giuseppe Barrasso, Dalia La Manna, Stephan Fierro, Ilaria Ricciardelli, Vera Mustone, Annarè Criscuolo, Imma Nocera, Chiara Vitale, Giulia Lepore. Il primo posto è stato assegnato ex aequo a Anna Del Sorbo, Aldo Di Chiara e Michele Grella.