Grottaminarda e i 60 anni di automobilismo storico: consegnate le Targhe Oro ASI e premiati i disegni degli studenti

Grande partecipazione nella Sala consiliare “Sandro Pertini” di Grottaminarda per la cerimonia di consegna delle “Targhe Oro ASI” e per la premiazione del concorso scolastico “C’era una volta l’automobile…”, che ha coinvolto gli alunni dell’Istituto Omnicomprensivo San Tommaso d’Aquino. L’iniziativa, organizzata dal CVSI – Club Veicoli Storici Irpino con il patrocinio del Comune, rientra nelle celebrazioni per i 60 anni dell’Automotoclub Storico Italiano. L’evento ha riunito appassionati di auto d’epoca, famiglie e studenti, confermando l’interesse crescente verso il patrimonio motoristico storico e il valore culturale che esso rappresenta.

Ad aprire la cerimonia è stato il sindaco Marcantonio Spera, che ha sottolineato come ogni auto d’epoca custodisca un mondo fatto di identità, memoria e storie personali. L’entusiasmo mostrato dai più giovani, ha aggiunto, rappresenta un segnale positivo per la tutela di questo patrimonio.

L’assessore allo Sport e ai Rapporti con le Associazioni, Michele Spinapolice, ha evidenziato il ruolo dell’auto storica come ponte tra passato e futuro. Ringraziando il CVSI e l’Istituto scolastico per la collaborazione, ha rimarcato l’importanza dei progetti nelle scuole per sensibilizzare sul valore storico, sociale ed economico dei veicoli d’epoca.

A portare i saluti della dirigente scolastica Maria Antonietta Rizzo è stato il docente Tony Galante, che ha elogiato gli studenti per l’impegno e la qualità dei disegni realizzati, frutto anche di un lavoro di ricerca sul campo: alcuni ragazzi, infatti, si sono recati nei garage alla scoperta di vecchie automobili.

Il presidente del CVSI e commissario nazionale ASI, Luigi Iuozzo, ha illustrato nel dettaglio il significato della Targa Oro ASI, massimo riconoscimento dell’Automotoclub Storico Italiano, che certifica originalità, conservazione o restauro fedele dei veicoli ultraventennali. Sono state quattordici le Targhe Oro ASI assegnate: Alfonso Ialeggio – Fiat 508C / Fiat 1100 “Musone”; Luciano Marano – Fiat 500 “Topolino”; Mario Cimirro – Fiat 500 L (Lusso); Antonietta Fusco – Fiat Panda 4×4 Sisley; Mario Lollo – Autobianchi A112 Elegant; Pasquale Fabio Iannone – Lancia Delta HF Integrale “Martini 6”; Francesco Orlando – Alfa Romeo 75; Teodoro Mercuri – Alfa Romeo Duetto; Ugo Grassi – Alfa Romeo Montreal; Pasquale Fabio Iannone – Alfa Romeo GTA; Concessionaria Motorsprint – Ferrari 360 Modena; Gerardo Pierri – Porsche 911 Carrera; Giuseppe Casale – Porsche Boxster; Fulvio Laurano – Mercedes Benz 250 (2005) Classe C/Sportcoupé.