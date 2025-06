Grottaminarda, auto finisce fuori strada: l’intervento dei Vigili del Fuoco

Nella prima mattinata di oggi, 12 giugno, intorno alle ore 07:20, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda è intervenuta in contrada Marmora, nel territorio comunale, per il recupero di un’autovettura finita fuori strada.

Il veicolo, con a bordo due persone, è uscito dalla sede stradale finendo in una cunetta. Fortunatamente, nessuno degli occupanti ha riportato ferite.

Per le operazioni di recupero è stata inviata sul posto un’autogru proveniente dalla Sede Centrale, che ha permesso di riportare il mezzo sulla carreggiata in condizioni di piena sicurezza.