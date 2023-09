Grottaminarda, al via il nuovo anno scolastico “In bocca al lupo ragazzi!”

Primo squillo di campanella domani, mercoledì 13 settembre, anche per gli alunni e gli studenti delle scuole di Grottaminarda.

Un saluto e l’augurio di un buon inizio del nuovo Anno Scolastico 2023/2024 da parte di tutta l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco, Marcantonio Spera, a tutti, bambine e bambini, ragazze e ragazzi, con l’auspicio che abbiano tanta voglia di studiare e di imparare nuove cose.

Allo stesso modo un augurio di buon lavoro ai docenti, ai dirigenti scolastici, ai collaboratori scolastici ed alle famiglie, per l’importante ruolo che rivestono ciascuno per la propria parte nel guidare e sostenere bambini e ragazzi.

«Il primo giorno di scuola credo sia un momento emozionante per tutti – afferma l’Assessora alla Cultura, Marilisa Grillo – sia per quanti cominciano un percorso nuovo, con nuovi compagni, nuovi insegnanti e nuove discipline, sia per chi prosegue un percorso già avviato e ritrova gli amici, gli insegnanti ed approfondisce gli studi già intrapresi.

In bocca al lupo ragazzi, chi ben comincia è a metà dell’opera.

Massima disponibilità e collaborazione da parte dell’Amministrazione comunale con le istituzioni scolastiche sul nostro territorio per il corretto funzionamento e massimo impegno per migliorare le strutture scolastiche – aggiunge l’Assessora Grillo –

La scuola è stata una delle tematiche prioritarie, in questi giorni si sta procedendo con le operazioni per appaltare i lavori all’Istituto Comprensivo “San Tommaso D’Aquino” che consentiranno, finalmente, al Comune di Grottaminarda di avere una scuola più sicura, moderna e funzionale».