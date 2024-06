Grottaminarda, al via il corso “BLSD” per l’utilizzo del defibrillatore

È iniziata oggi, nel giorno della festa della Pubblica Assistenza di Grottaminarda, la due giorni di Corso di formazione BLSD per l’utilizzo del defibrillatore DAE, organizzato dall’Anpas di Grottaminarda con il Patrocinio del Comune di Grottaminarda e del CESVO LAB Irpinia Sannio Ets.

«Giusto un anno fa – afferma il Delegato alla Promozione della salute e alla Sanità del Comune di Grottaminarda, Antonio Vitale – in occasione della Festa del Volontariato, venivano donati dall’Anpas alla Comunità 3 defibrillatori che sono stati poi installati in diversi punti del territorio comunale. Oggi finalmente diamo vita a questo progetto denominato “Grotta Cardioprotetta” con la formazione di cittadini per il corretto utilizzo del defibrillatore, con rilascio attestato BLSD, affinchè possano intervenire nella malaugurata ipotesi dovesse essere necessario. Ci auguriamo mai.

La salute rappresenta l’elemento fondamentale della nostra vita e la promozione e la tutela della stessa è indispensabile».

Il corso è rivolto ad “operatori laici” ossia persone non addette ai lavori ma che per la propria attività si trovano spesso a contatto con le persone e in situazioni pubbliche. È il caso, ad esempio, di esercenti, dipendenti comunali ed ausiliari del traffico.

Al taglio del nastro del corso insieme al Presidente della Pubblica Assistenza di Grottaminarda, Michele De Luca, il Presidente di CESVO LAB Irpinia Sannio Ets, Raffaele Amore.