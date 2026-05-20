Grotta Queer Fest, il 6 giugno la prima edizione a Grottaminarda

Sabato 6 giugno 2026, Grottaminarda ospiterà la prima edizione di GrottaQueerFest, festival queer pensato come esperienza relazionale e culturale che intreccia arte, identità e comunità. L’iniziativa nasce per affermare che la cultura queer non appartiene solo alle grandi città, ma vive in ogni territorio.

Il festival si realizza grazie al sostegno del Comune di Grottaminarda e alla collaborazione dell’Associazione Cripta Maynarda, con la partnership culturale di The Bunch Festival e il cofinanziamento di GIOSEF Italy, che ha inserito l’evento all’interno del progetto YOU(th) CARE for CHANGE. Il festival si inserisce inoltre nel calendario di eventi del Festival Transfemminista d’Irpinia, promosso dalla rete Arci Avellino.

Tra i momenti centrali, l’incontro con Narcisea (Ginevra), artista e performer trans originaria di Grottaminarda, che torna nel suo luogo d’origine per una narrazione artistica intima e personale.

Protagonista della giornata anche Alec Trenta – fumettista, illustratore e stand-up comedian, autore della graphic novel Barba. Storia di come sono nato due volte (Laterza, 2022) – che porterà sul palco un set originale dedicato ai temi dell’identità e del corpo.

Il programma comprende inoltre performance di teatrodanza, interventi urbani, incontri pubblici, installazioni relazionali e una serata conclusiva al Castello d’Aquino con dj set.