Green Game, l’I.T.T. “Guido Dorso” rappresenterà la provincia di Avellino alla finale di Roma

Si è svolto anche all’I.T.T. “Guido Dorso” l’appuntamento con il Green Game, il progetto educativo dedicato ai temi del riciclo e della sostenibilità ambientale che, anno dopo anno, coinvolge gli istituti secondari di II grado di tutta Italia. L’iniziativa, ormai punto di riferimento per la sensibilizzazione dei più giovani, ha fatto tappa anche ad Avellino, offrendo agli studenti un’occasione concreta per approfondire le buone pratiche legate all’economia circolare. Gli studenti e le studentesse degli istituti avellinesi hanno partecipato con entusiasmo alle attività formative del progetto, distinguendosi nelle lezioni interattive e ottenendo risultati di grande rilievo. A conquistare l’accesso alla Finale Nazionale è stata la 1^AEE dell’I.T.T. “Guido Dorso”, che avrà l’onore di rappresentare la provincia di Avellino nell’atto conclusivo dell’iniziativa.

L’istituto avellinese conferma così la propria vocazione alla diffusione di una cultura del rispetto ambientale e alla formazione di cittadini consapevoli. Un impegno costante, quello del “Dorso”, che trova nei temi della sostenibilità un terreno educativo privilegiato, capace di coinvolgere e responsabilizzare le nuove generazioni.

Il Green Game è promosso dai Consorzi Nazionali BIOREPACK, CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

«Il Green Game continua a dimostrare come l’educazione ambientale possa essere efficace quando utilizza linguaggi e strumenti vicini ai giovani» – dichiarano congiuntamente i Consorzi promotori – «Il progetto rappresenta un’occasione concreta per accrescere la consapevolezza sull’importanza della corretta gestione dei rifiuti e del riciclo, contribuendo alla formazione di cittadini più responsabili e attenti all’ambiente».

Il Green Game adotta un approccio didattico innovativo, fondato su interattività, tecnologia e una sana dose di competizione. Gli esperti formatori di Peaktime, agenzia che produce il format, guidano gli studenti in un percorso dinamico che stimola partecipazione attiva, lavoro di squadra e attenzione ai contenuti ambientali.

Le lezioni abbandonano gli schemi tradizionali per trasformarsi in vere e proprie esperienze coinvolgenti: al termine di ogni sessione, le classi si sfidano attraverso quiz e prove a tema, mettendo alla prova quanto appreso.

Per l’edizione 2026, il progetto ha raggiunto numeri significativi, coinvolgendo centinaia di scuole su tutto il territorio nazionale. Due le modalità previste: Green Game Digital, rivolto agli Istituti Secondari di II grado di tutta Italia, e il Green Game in presenza, dedicato alle scuole della Sardegna.

La Finale Nazionale è in programma il 31 marzo al Palatiziano di Roma, dove si confronteranno le classi vincitrici delle varie fasi territoriali.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale www.greengame.it e seguire gli aggiornamenti sui canali social del progetto, attivi su Facebook e Instagram.