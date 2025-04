Poco fa, a Taurasi (AV) per cause in corso di accertamento, si è verificato un sinistro stradale frontale tra due autovetture.

Sul posto stanno operando i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano per i rilievi tecnici e la ricostruzione della dinamica, nonché l’elisoccorso del 118 che sta per trasportare un ferito in gravi condizioni.