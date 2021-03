Attualità “Grave carenza di psicologi in Campania”: Alaia incontra i vertici dell’Ordine regionale 23 Marzo 2021

Il Presidente della Commissione sanità del Consiglio regionale, Enzo Alaia, ha incontrato i vertici dell’Ordine degli psicologi della Campania. La delegazione era composta dal Presidente dell’ordine, Armando Cozzuto e dalla coordinatrice del settore sanità, Antonietta Grandinetti. Presente all’incontro anche il Presidente della Commissione Bilancio, Franco Picarone.

Cozzuto e Grandinetti hanno rappresentato al Presidente Alaia la condizione di difficoltà nella quale versa il Servizio sanitario regionale per la carenza di personale preposto alla cura psicologica delle persone. “Oggi non si può parlare di salute senza parlare di salute psicologica” – hanno scritto in un documento consegnato al Presidente della Commissione Sanità. “Dobbiamo prepararci – hanno aggiunto – al riemergere in modo visibile, una volta che il virus sarà sconfitto, delle altre patologie che ora passano in secondo piano, pur riguardando tutti con numeri spietati. In questo contesto – si legge nella nota – non possiamo sottovalutare quello che sta accadendo sul versante della salute mentale e del disagio psicologico dei cittadini”.

I due hanno rilevato, poi, come all’interno delle Asl della Regione Campania ci sia “una grave carenza di psicologi” che richiede “una rivalutazione del fabbisogno e un invito ai Direttori Generali ad attivare le procedure concorsuali, a consultare gli psicologi nella stesura dei nuovi atti aziendali, al fine di garantire assistenza ai cittadini nel rispetto dei Livelli essenziali di assistenza”.

Dal canto suo, il Presidente Alaia ha fatto sapere che si farà carico “delle indicazioni venute dai rappresentanti dell’Ordine degli psicologi della Campania che hanno evidenziato una carenza di personale che va certamente colmata. Condivido il fatto, e lo vado dicendo da tempo, che la sanità non può essere ridotta solo alla lotta al Covid, ma che occorre mantenere un’attenzione massima sulle altre patologie, in particolare in termini di prevenzione”.

“Sicuramente – ha aggiunto – la salute psicologica è fondamentale per contribuire ad assicurare il benessere complessivo della persona. Forte di questa convinzione e delle indicazioni venute dall’Ordine, investirò la Commissione affinché elabori una proposta da sottoporre all’attenzione del Governo regionale”, ha concluso Alaia.