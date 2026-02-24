Gratteri replica con i numeri della Procura alle “continue diffamazioni da quando parlo del referendum”

NAPOLI- I numeri contro le illazioni, anzi le diffamazioni. Cosi’ il Procuratore della Repubblica di Napoli Nicola Gratteri, ha deciso di rispondere nel modo più adatto a smentire chi dice che il lavoro del suo Ufficio è scandito da insuccessi. Lo ha fatto stamattina, quando al termine dell’ennesimo blitz anticlan ha presentato alla stampa alcuni dati. Il motivo e’ semplice: “informare l’opinione pubblica e rivendicare il lavoro di questo Ufficio” in particolare alla luce ed in seguito alle “ continue diffamazioni che mi vengono sistematicamente fatte, in particolare da quando ho iniziato a parlare di referendum“. Cosi’ il magistrato al termine di una conferenza stampa relativa ad un blitz anticamorra, ha fornito i numeri sono quelli relativi in particolare al lavoro della Dda (che come e’ noto ha competenza anche su Avellino). Nel 2024, spiega, il Riesame ha confermato il 75% delle misure cautelari della Procura di Napoli. Nel 2025 su ben 1.324 ordinanze, solo 184 annullate. Tradotto: l’85% sono state confermate, 8% cancellate, e il 7% riformate. Ma ci sono anche i dati su rogatorie e sentenze e sulle misure eseguite a confronto tra 2024 e 2025.