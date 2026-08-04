Grandine e disagi: Gino Iannace chiede interventi per la sicurezza dei cittadini

In merito a quanto accaduto ieri pomeriggio ad Avellino, durante la forte grandinata che ha colpito la città e che ha costretto numerosi automobilisti a fermarsi sotto il tunnel che attraversa piazza del Popolo, per ripararsi, interviene il consigliere comunale di maggioranza Gino Iannace.

«La sicurezza dei cittadini deve essere sempre al primo posto – dichiara Iannace –. Un tunnel non può trasformarsi in un luogo di rischio o in una situazione di pericolo per chi vi transita. Le infrastrutture devono essere monitorate e gestite affinché siano un presidio di sicurezza e non un elemento di criticità».

Il consigliere richiama inoltre l’attenzione sulle problematiche legate agli allagamenti, alla presenza di nocivi gas di scarico delle vetture, alle conseguenze di possibili tamponamenti tra auto che in un ambiente angusto possono essere pericolosi e a comportamenti che possono compromettere il decoro e la sicurezza del territorio.

«Ci sono atteggiamenti che vanno censurati e situazioni che richiedono attenzione – aggiunge Iannace –. Il Comune deve intervenire con azioni concrete di prevenzione e controllo, per tutelare la sicurezza dei cittadini ed evitare comportamenti dannosi».

L’intervento del consigliere di maggioranza Gino Iannace nasce dall’esigenza di affrontare con tempestività le criticità emerse, affinché episodi simili non mettano nuovamente a rischio la sicurezza della comunità.