Grandi Tir sui territori di Avellino, Montoro, Forino e Contrada: in arrivo multe e posti di blocco

Al via l’azione sinergica posta in essere dai Comuni di Avellino, Montoro, Contrada, Serino e Forino per bloccare il passaggio di Tir che superano le 6 tonnellate di peso, come già previsto da apposita ordinanza provinciale, a seguito dell’inizio dei lavori alla galleria di Solofra.

Tale situazione sta comportando problemi enormi sia in termini di viabilità che di sicurezza agli automobilisti rendendo particolarmente complicata la vita ai residenti. Questa mattina, a Palazzo di Città, i sindaci dei Comuni interessati Gianluca Festa (Avellino), Girolamo Giaquinto (Montoro), Pasquale De Santis (Contrada) e Antonio Olivieri (Forino), affiancati dai comandanti della Polizia Locale, si sono riuniti per definire una strategia comune.

Si è deciso di porre in essere dei posti di blocco nei punti cruciali: uno sarà posizionato sulla direttrice Avellino-Montoro all’altezza del carcere di Bellizzi, altri due, invece, all’ingresso di Montoro Nord e Montoro Sud. Un altro posto di blocco, quindi, interesserà il Comune di Forino e costringerà ad una inversione di marcia quanti dovessero provare a passare lungo la direttrice Montoro-Avellino e un ultimo sarà posizionato a Contrada lungo la direttrice Banzano-Contrada.

Nelle operazioni, oltre alla Polizia Locale, saranno coinvolte la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri. Tutti i trasgressori saranno opportunamente sanzionati.