Grande Srl, il Tar non concede la sospensiva

Il Tar di Salerno ha respinto la richiesta di sospensione contenuta nel ricorso di Irpiniambiente e altri Comuni contro il Comune di Avellino e la De Vizia Transfer Spa in cui si chiede l’annullamento della procedura che ha posto in essere da Palazzo di città nella costituzione della società mista Grande srl per la gestione del servizio di igiene, raccolta e sversamento rifiuti nel capoluogo.

Il giudice ha rinviato la trattazione di merito del ricorso al 24 gennaio 2024 senza disporre la sospensiva in ragione del fatto che nell’immediata vigilia della discussione il Comune di Avellino ha sottoscritto il contratto di affidamento.

La società Irpiniambiente ha preso atto delle decisioni del Tar di Salerno che ha respinto il ricorso cautelare presentato in merito alla delibera di consiglio comunale di Avellino con la quale è stata costituita la società a partecipazione misto pubblico privato per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti, nei confronti della quale la società ha inteso presentare ricorso al Tribunale amministrativo Regionale.

Come già illustrato negli scorsi mesi e nelle settimane precedenti, la società ha voluto rinviare al Tribunale Amministrativo le valutazioni sulla legittimità della costituzione della società, al fine di salvaguardare un principio di legalità e di correttezza istituzionale.

“La decisione del Tar di Salerno – afferma l’amministratore unico di Irpiniambiente, Claudio Crivaro – va sicuramente considerata, ma attendiamo la discussione di merito per una definizione della vicenda.

La volontà di Irpiniambiente di ricorrere al Tar, risponde esclusivamente ad un principio di rispetto delle regole e di salvaguardia del patrimonio aziendale della società provincializzata e delle maestranze in essa presenti, sposando in pieno il principio costitutivo di Irpiniambiente, e cioè la gestione interamente pubblica del comparto rifiuti in Provincia di Avellino, riconoscendo alla società un know how consolidatosi nel tempo, un costante miglioramento delle performance sul versante dei servizi, testimoniato anche dagli andamenti delle percentuali di raccolta differenziata ”.