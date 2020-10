Attualità Grande seguito al Webinar dell’Ordine degli architetti di Avellino sul Superbonus 110% 23 Ottobre 2020

Si è tenuto oggi, in modalità webinar, l’evento formativo dal tema “Superbonus110% , dopo la pubblicazione dei decreti attuativi in gazzetta”. Hanno aperto l’incontro: Erminio Petecca, presidente dell’ordine degli architetti di Avellino e Giovanna Possemato, presidente provinciale dell’Anaci. Ha relazionato: Luca De Stefani, redattore della rivista specializzata Edilizia e Territorio de Il Sole 24 ore. Ha moderato, Vincenzo De Maio, vice presidente dell’ordine degli architetti di Avellino. Nel corso dell’evento, seguito da oltre quattrocento architetti ed amministratori di condominio, è stato analizzato il Superbonus 110% dopo la pubblicazione dei decreti attuativi in Gazzetta Ufficiale.De Stefani ha effettuato un focus completo sull’applicazione di Ecobonus, Sismabonus e Bonusfacciata, riportando tutte le novità sui lavori “trainanti” e “trainati”.Il presidente Petecca ha approfondito con i relatori l’importanza del Bonus facciata, ritenendola una grande opportunità per la riqualificazione del decoro architettonico degli edifici dei centri storici, misura che per il momento sarà la più facile da mettere in atto e la piu’ longeva, in quanto prorogata dal Documento programmatico di bilancio al 31.12.2021.