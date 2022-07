Graduatorie e manutenzione, inquilini degli alloggi popolari in protesta

Manutenzione che manca, case fatiscenti e – sopratutto – le nuove modalità di accesso alle assegnazioni. Sit-in di Sunia Cgil, Sicet Cisl, Uniat Uil e Assocasa nel piazzale antistante la Prefettura di Avellino. I sindacati degli inquilini protestano contro la Regione Campania rispetto ai tempi e alle modalità di partecipazione al bando di Concorso Regionale per l’accesso all’edilizia pubblica residenziale. “Il problema – fanno sapere i manifestanti – è che non tutti sono in grado di accedere alla piattaforma online che sostituisce gli ormai ex bandi comunali”.

La protesta è anche per chiedere chiarezza sui fondi per gli interventi. “Viviamo in uno stato di abbandono senza manutenzione da anni e pagando dei fitti inutilmente”: gridano gli inquilini.