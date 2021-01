Politica Governo, Sibilia (M5S): con il capo della Protezione Civile Borrelli per discutere dei fondi del Recovery 12 Gennaio 2021

“Questo pomeriggio sono stato in visita presso la sede centrale del Dipartimento della Protezione Civile per approfondire con il Capo dipartimento Angelo Borrelli le attività del sistema di prevenzione e gestione dell’emergenza poste in essere dalla struttura in tutto il territorio nazionale. Struttura che è stata messa a dura prova nell’ultimo anno per la gestione della pandemia”.

“Abbiamo avuto modo di discutere dei progetti futuri e analizzare le proposte presentate dal Dipartimento nell’ambito del Recovery Plan. Continuiamo a lavorare nell’interesse di tutti i cittadini mentre altri, in questi momenti così delicati, impiegano il loro tempo per mettere in crisi l’esecutivo”.

È quanto scrive su Facebook il sottosegretario Sibilia, a margine dell’incontro con la struttura nazionale della Protezione Civile.