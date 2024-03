Gori salva l’Avellino a Cerignola: è 1-1 al “Monterisi”

L’Avellino si salva a Cerignola contro l’Audace. E’ Gori che salva i lupi a poco più di dieci minuti dalla fine della gara dopo che Sgarbi aveva sbagliato il penalty ad inizio ripresa. Una gara che ha visto un Avellino dai due volti: brutto nel primo tempo e migliore nella ripresa.

In un primo tempo quasi privo di emozioni e per certi tratti deludente da entrambe le squadre a passare in vantaggio sono i padroni di casa che sfruttano un errore in disimpegno della difesa biancoverde e Ruggiero ne approfitta battendo Ghidotti dalla distanza. L’Avellino soffre le ripartenze del Cerignola ma il tempo si chiude con i padroni di casa avanti 1-0.

Nel secondo tempo pronti via la squadra di Pazienza ha l’occasione subito di pareggiare con un calcio di rigore concesso per una trattenuta su Sgarbi. Dagli undici metri si presenta Sgarbi che si fa respingere il tiro da Barosi. Ma il pareggio arrivo a dodici minuti dal termine con Gori che con un gran tiro dall’interno dell’area insacca battendo l’estremo difensore del Cerignola. L’Avellino poi cerca la vittoria ma senza troppa convinzione e alla fine è 1 a 1. Ora i lupi torneranno in campo mercoledì alle 18,30, nel turno infrasettimanale, quando al Partenio-Lombardi arriverà il Catania