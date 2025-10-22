Globalizzazione in crisi: ad Avellino il convegno promosso dal Movimento Cinque Stelle

Nel pomeriggio di ieri, ad Avellino, si è tenuto un convegno dedicato a uno dei temi più attuali e complessi del panorama internazionale: la crisi della globalizzazione e le conseguenti guerre commerciali. L’evento, organizzato dal Movimento Cinque Stelle Gruppo Territoriale di Avellino, ha visto la partecipazione di numerosi cittadini.

Il dottore Agostino De Rosa, referente formazione del Movimento Cinque Stelle di Avellino, ha ideato e coordinato questa iniziativa. Ospite è stato il professore Salvatore D’Acunto, dell’università Vanvitelli, che ha condiviso con la platea le sue preziose riflessioni sul tema.

Durante l’incontro, si è affrontato un tema di cruciale attualità: la crisi della globalizzazione e le guerre commerciali che stanno scuotendo l’economia mondiale. Dopo decenni di crescita e crescente integrazione tra nazioni, ci troviamo oggi di fronte a tensioni e contrasti che mettono in discussione i principi di apertura, cooperazione e libera circolazione di beni e servizi. Le guerre commerciali, in particolare, rappresentano un rischio concreto di frammentazione del sistema economico globale, con ripercussioni che si estendono a tutti i settori, dalle imprese alle famiglie, e minacciano di compromettere la stabilità e la crescita futura.