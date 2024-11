Gli “ultras” tifano per Angelo, il ragazzo grave al Moscati

In segno di vicinanza al ragazzo e alla sua famiglia, sono stati esposti striscioni che recitano parole di incoraggiamento e speranza: “Angelo lotta da ultras”; “Angelo non mollare, il tuo gruppo ti aspetta a cantare”.

Angelo, giovane tifoso biancoverde di Montoro, è rimasto ferito in un incidente avvenuto lungo il Raccordo Avellino Salerno.

In questo momento tanti sono i messaggi di incoraggiamento, molti dei quali sono stati condivisi sui social, per mantenere alta la speranza per una pronta guarigione del giovane.