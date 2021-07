Sport Gli arcieri del Tricolle al 3D di Castelvetere 18 Luglio 2021

Gli Arcieri del Tricolle questa mattina hanno partecipato alla gara 3D tenutasi in uno stupendo castagneto a Castelvetere.

La gara si è caratterizzata per interessanti ambientazioni dei tiri, con frecce da scoccare su sagome animali tridimensionali, posizionate a distanze sconosciute agli arcieri.

I podi:

argento per Marianna Rogazzo, arco nudo, over 20;

argento per Domenico Paonessa, longbow, over 20;

bronzo per Gaetano Molinario, arco nudo, under 20;

argento per la squadra over 20 composta da Vito Molinario, Gianni Gallicchio e Domenico Paonessa.