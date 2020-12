Attualità Gli alunni dell’Istituto De Sanctis di Sant’Angelo dei Lombardi portano in scena “Le luci della speranza” 19 Dicembre 2020

Gli alunni dell’istituto superiore “F. De Sanctis” di Sant’Angelo dei Lombardi hanno voluto mantenere viva la tradizione dell’evento natalizio. In un momento buio non hanno rinunciato alle “luci della speranza”, che sarà la parola chiave dello spettacolo che andrà in scena martedì 22 dicembre alle 18.00 sulla pagina ufficiale dell’istituto.

“Questo video, che si propone come un’alternativa all’abituale musical di Natale, vuole essere un invito ad attraversare la vita con leggerezza, anche in un momento così delicato. Quella che vedrete è la storia di una comunità

scolastica che, pur essendo sconvolta dalla pandemia, non smette di guardare con speranza al futuro” recita il messaggio augurale proposto dagli studenti.

Sono stati infatti proprio i ragazzi a realizzare un video in cui ognuno ha partecipato da remoto. L’accorta regia di Alexander Bohuslavskyi e di Ilaria Cozza, in collaborazione con la docente Rosaria Famiglietti, ha dato vita ad un corto di grande intensità. Partendo dalla triste realtà di una scuola

chiusa, dalla sofferenza per il distanziamento sociale, dall’esperienza della classe virtuale, i ragazzi hanno voluto raccontare le speranze che coltivano e alimentano grazie alle loro passioni.