Giustizia , il Csm dispone due nuovi posti per Tribunale e Procura di Avellino

AVELLINO- Ci sarà anche un posto di sostituto procuratore ad Avellino tra i venti magistrati nei quattro uffici di Procura del Distretto di Napoli (gli altri sono 13 a Napoli, 5 a Napoli Nord, 1 a Nola). Sulla base dei dati relativi alle scoperture degli organici đei Tribunali, acquisiti dalla Terza Commissione, anche in rapporto a quelle degli uffici requirenti e sulla base delle esigenze degli uffici giudiziari, quanto al raggiungimento degli obiettivi prefissati

nell’ambito del PNRR, oltre alle individuazione dei mot, i magistrati di prima nomina già individuati per la sede di Avellino e i due sostituti che avevano scelto Avellino come sede per il trasferimento ordinario, arriva questa nuova mobilità interna. Infatti nella delibera al vaglio del Plenum del Csm si evidenzia come “considerato il particolare momento storico, che registra, da un lato una percentuale di scopertura dell’organico della magistratura particolarmente elevata (1922 scoperture totali rispetto ad un organico complessivo di 10655. con una scopertura del 189%0, di cui 1216 uffici primo grado con una scopertura del16,8%) e, dall’altro, 1imminente ingresso in organico di un considerevole numero di magistrati”.