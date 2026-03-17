Giustizia, Delmastro ad Avellino: “Con il sorteggio liberiamo i magistrati dalle correnti”

Mattinata irpina per il Sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro. L’esponente di governo è stato accolto ad Avellino per una serie di appuntamenti istituzionali e politici: prima la tappa presso la sede provinciale di Fratelli d’Italia per la firma del Tricolore, poi l’incontro al Circolo della Stampa. Ad accompagnarlo, la presidente provinciale del partito Ines Fruncillo, il deputato Gianfranco Rotondi e il consigliere regionale Ettore Zecchino.
Al centro del dibattito, l’imminente appuntamento referendario del 22 e 23 marzo. Delmastro ha voluto sgombrare il campo dalle critiche, ribadendo la natura della riforma costituzionale.
Sui temi del referendum, il Sottosegretario ha dichiarato:
“Nessuna volontà punitiva nei confronti della magistratura. Io anzi credo che per il tramite del sorteggio, che è uno dei tre pilastri di questa riforma, noi per la prima volta libereremo la politica dall’intreccio con la magistratura.
Libereremo, con il sorteggio dei laici, la magistratura dalla politica, ma soprattutto con il sorteggio dei togati libereremo i tanti magistrati per bene che sino ad oggi per far carriera hanno dovuto baciare l’anello a questo o a quel capo corrente in una logica in cui si promuoveva per affiliazione e non per merito; li libereremo dal giogo delle correnti cancerogene che hanno occupato manu militari il CSM”.