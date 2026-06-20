Giunta Pizza, la vicesindaca D’Aliasi si presenta alla città: “Ambiente priorità del nostro impegno”

La neo vicesindaca di Avellino, Anna D’Aliasi, nella cornice della Chiesa del Carmine in Piazza del Popolo, si è presentata ufficialmente alla città, ringraziando il sindaco Nello Pizza e il Movimento 5 Stelle per la fiducia accordatale. D’Aliasi, che per la seconda volta consecutiva è risultata la donna più votata della lista pentastellata, ha inoltre delineato le linee guida del proprio mandato amministrativo.

«Ringrazio il sindaco Nello Pizza e il Movimento 5 Stelle per la fiducia riposta nella mia persona», ha dichiarato, sottolineando il valore politico e programmatico della delega all’Ambiente che le è stata affidata.

Nel suo intervento, D’Aliasi ha posto l’accento sulla centralità delle tematiche ambientali, da sempre considerate un elemento identitario dell’azione del Movimento 5 Stelle. «Da anni, per il Movimento 5 Stelle, la battaglia per l’ambiente rappresenta un valore fondante e sono orgogliosa di poter portare avanti questo programma. Mi impegnerò profondamente per svolgere questa delega con dedizione totale», ha affermato.

La neo vicesindaca ha inoltre evidenziato la natura politica dell’attuale esecutivo cittadino, richiamando la necessità di coniugare capacità amministrativa e visione strategica. «La nostra è una giunta politica. Non ci viene chiesto di essere tecnici, ma di avere una visione politica chiara e coerente per la città», ha spiegato.

In quest’ottica, D’Aliasi ha annunciato l’intenzione di valorizzare le competenze presenti all’interno del Movimento 5 Stelle e nelle istituzioni regionali e nazionali. «Cercheremo di avvalerci delle professionalità che il Movimento 5 Stelle esprime sia a livello parlamentare sia in Regione Campania. Penso, ad esempio, all’assessora regionale Claudia Pecoraro, che ha la delega all’Ambiente, ma anche alle tante figure di riferimento presenti sul territorio. Per quanto mi riguarda, il lavoro in sinergia sarà fondamentale per affrontare e risolvere qualsiasi problematica», ha concluso.